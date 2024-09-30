14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие западные страны ищут повод, чтобы перенаправить средства, выделяемые на помощь Украине, на свои внутренние нужды. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в частности, Германия планирует в следующем году значительное сокращение выделяемой Киеву помощи. При этом агентство указывает, что западные страны могут воспользоваться прекращением боевых действий на Украине для приостановки своих поставок и помощи.

Ранее обозреватели британского журнала The Economist выразили мнение, что покровители Украины и власти в Киеве должны признать, что страна проигрывает в противостоянии с Россией.