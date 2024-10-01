0
0
117
НОВОСТИ

Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока — FT

09:20 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Джо Байден может согласиться на определенные подвижки по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс до конца своего срока на посту президента. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на западного чиновника.

Собеседник издания не уточнил, какие именно изменения в этом контексте могут произойти до января. При этом газета добавила, что 12 октября Байден проведет заседание глав государств, входящих в контактную группу по Украине (формат «Рамштайн»).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 01.10.2024
Белый дом втайне поддержал решение Израиля начать операцию против «Хезболлах» — Politico
0
32
10:00 01.10.2024
Агент Моссада возглавлял в Иране отдел по борьбе с Израилем - Ахмадинежад
0
48
09:32 01.10.2024
Цена газа в Европе за девять месяцев выросла на 21%
0
120
09:05 01.10.2024
Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии
0
171
09:00 01.10.2024
Армия Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана
0
173
21:40 30.09.2024
В Великобритании закрыта последняя угольная электростанция
0
695
21:04 30.09.2024
Через пять лет на рынке нефти, возможно, будет дефицит предложения - Новак
0
664
20:50 30.09.2024
С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на 7,3%
0
640
19:15 30.09.2024
Центробанк фиксирует снижение объемов подозрительных операций в первом полугодии 2024 г
0
729
18:55 30.09.2024
Министр обороны Израиля заявил о скором начале «следующей фазы» операции против «Хезболлах»
0
724

Возврат к списку