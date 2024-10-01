Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока — FT

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Джо Байден может согласиться на определенные подвижки по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс до конца своего срока на посту президента. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на западного чиновника.

Собеседник издания не уточнил, какие именно изменения в этом контексте могут произойти до января. При этом газета добавила, что 12 октября Байден проведет заседание глав государств, входящих в контактную группу по Украине (формат «Рамштайн»).