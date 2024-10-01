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Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР — Кремль

10:32 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР. Текст направленного поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», — говорится в послании Путина.

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