США отправят три эскадрильи боевых самолетов на Ближний Восток

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовятся отправить три дополнительные эскадрильи истребителей и штурмовиков на Ближний Восток. Об этом сообщил журнал Air Force and Space Magazine со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, речь идет о двух эскадрильях истребителей F-16 Fighting Falcon и F-15E Strike Eagle, а также одной эскадрилье штурмовиков A-10 Thunderbolt II. США также решили продлить сроки пребывания уже находящихся на Ближнем Востоке авиационных подразделений, чтобы увеличить общее число истребителей и штурмовиков в регионе, сообщили журналу источники.

Журнал напомнил, что в апреле американские F-15E и F-16 помогли Израилю отразить массированную атаку ракет и беспилотников, сбив около 80 дронов.