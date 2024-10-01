Премьер Барнье: Франции нужна политика контроля за иммиграцией

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция нуждается в новой политике контроля за иммиграцией. Об этом заявил премьер-министр республики Мишель Барнье, выступая с программной речью в Национальном собрании (нижней палате парламента).

«Нам нужна политика контроля за иммиграцией, — отметил он. — Мы больше не можем удовлетворительно проводить нынешнюю миграционную политику». Выступление Барнье транслировалось на сайте парламента.

По словам премьера, необходимо, в частности, «в порядке исключения продлевать срок содержания под стражей нелегальных мигрантов».