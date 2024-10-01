0
0
132
НОВОСТИ

Премьер Барнье: Франции нужна политика контроля за иммиграцией

18:15 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция нуждается в новой политике контроля за иммиграцией. Об этом заявил премьер-министр республики Мишель Барнье, выступая с программной речью в Национальном собрании (нижней палате парламента).

«Нам нужна политика контроля за иммиграцией, — отметил он. — Мы больше не можем удовлетворительно проводить нынешнюю миграционную политику». Выступление Барнье транслировалось на сайте парламента.

По словам премьера, необходимо, в частности, «в порядке исключения продлевать срок содержания под стражей нелегальных мигрантов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 01.10.2024
В ближайшее часы Иран может атаковать Израиль ракетами и дронами - СМИ
0
53
17:40 01.10.2024
Израилю предстоят дни испытаний, граждане должны следовать указаниям армии — Нетаньяху
0
205
17:12 01.10.2024
Воронеж, Архангельск и Барнаул возглавил рейтинг развития городов РФ за 2019–2023 гг.
0
239
17:00 01.10.2024
Генсек НАТО назвал сложной ситуацию на поле боя и признал продвижение войск РФ
0
257
16:32 01.10.2024
ГД вводит конфискацию денег и имущества, за организацию незаконной миграции
0
319
16:12 01.10.2024
У Зеленского нет шансов в мирном будущем Украины, его ждет тюрьма — депутат Рады
0
363
16:00 01.10.2024
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 19 250 военных
0
312
15:32 01.10.2024
США создали опасный прецедент, отказав иностранцам в праве на свободу слова — Ассанж
0
352
15:12 01.10.2024
США отправят три эскадрильи боевых самолетов на Ближний Восток
0
331
15:00 01.10.2024
ВС РФ освободили Вишневое в Харьковской области
0
334

Возврат к списку