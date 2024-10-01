Премьер Барнье: Франции нужна политика контроля за иммиграцией
18:15 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция нуждается в новой политике контроля за иммиграцией. Об этом заявил премьер-министр республики Мишель Барнье, выступая с программной речью в Национальном собрании (нижней палате парламента).
«Нам нужна политика контроля за иммиграцией, — отметил он. — Мы больше не можем удовлетворительно проводить нынешнюю миграционную политику». Выступление Барнье транслировалось на сайте парламента.
По словам премьера, необходимо, в частности, «в порядке исключения продлевать срок содержания под стражей нелегальных мигрантов».
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