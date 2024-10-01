Иран начал ракетную атаку в направлении еврейского государства - заявление ЦАХАЛ

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19:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Израиля заявила, что Иран начал ракетную атаку в направлении еврейского государства. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Населению Израиля предписано срочно укрыться в убежищах.