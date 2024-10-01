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НОВОСТИ

Новый премьер Франции собирается развивать ядерную энергетику

20:00 01.10.2024 Источник: Интерфакс

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил о намерении развивать в стране ядерную энергетику.

"Важно продолжать развитие ядерной энергетики и строить новые атомные реакторы", - сказал Барнье, выступая во вторник в Национальном собрании. Кроме того, он подчеркнул необходимость "внедрять возобновляемые источники энергии".

"Мы должны прилагать больше усилий для борьбы с климатическим кризисом и для продвижения экономики замкнутого цикла", - отметил Барнье.

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