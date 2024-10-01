Новый премьер Франции собирается развивать ядерную энергетику

20:00 Источник: Интерфакс

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил о намерении развивать в стране ядерную энергетику.

"Важно продолжать развитие ядерной энергетики и строить новые атомные реакторы", - сказал Барнье, выступая во вторник в Национальном собрании. Кроме того, он подчеркнул необходимость "внедрять возобновляемые источники энергии".

"Мы должны прилагать больше усилий для борьбы с климатическим кризисом и для продвижения экономики замкнутого цикла", - отметил Барнье.