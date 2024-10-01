Международный аэропорт Тель-Авива приостановил прим и выпуск рейсов

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20:21 Источник: Интерфакс

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил отправку и прием авиарейсов, сообщает во вторник израильский новостной портал Ynet.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске иранских ракет в сторону Израиля. Во многих частях Израиля звучат сирены.