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НОВОСТИ

Международный аэропорт Тель-Авива приостановил прим и выпуск рейсов

20:21 01.10.2024 Источник: Интерфакс

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил отправку и прием авиарейсов, сообщает во вторник израильский новостной портал Ynet.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске иранских ракет в сторону Израиля. Во многих частях Израиля звучат сирены.

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