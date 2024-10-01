Если Израиль решит ответить на атаку, то Иран нанесет гораздо более мощный удар - КСИР
20:37 01.10.2024 Источник: Интерфакс
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес ракетный удар по Израилю, чтобы отомстить за погибших от израильских атак, и пригрозил жестко ответить в случае ответных действий Иерусалима.
"В ответ на мученическую смерть Исмаила Хании, Хасана Насраллы и Аббаса Нилфорушана мы нанесли удар по самому сердцу оккупированных сионистами земель", - говорится в сообщении в телеграм-канале КСИР.
В нем отмечается, что Иран нанесет гораздо более мощный удар по Израилю, если Иерусалим решит ответить на эту атаку.
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