Если Израиль решит ответить на атаку, то Иран нанесет гораздо более мощный удар - КСИР

20:37 Источник: Интерфакс

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес ракетный удар по Израилю, чтобы отомстить за погибших от израильских атак, и пригрозил жестко ответить в случае ответных действий Иерусалима.

"В ответ на мученическую смерть Исмаила Хании, Хасана Насраллы и Аббаса Нилфорушана мы нанесли удар по самому сердцу оккупированных сионистами земель", - говорится в сообщении в телеграм-канале КСИР.

В нем отмечается, что Иран нанесет гораздо более мощный удар по Израилю, если Иерусалим решит ответить на эту атаку.