Дели ничего не имеет против доллара в бизнесе, но часто у партнеров долларов нет… - МИД Индии

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия не выступает против доллара в бизнесе, но из-за политики США вынуждена искать обходные пути для торговли с партнерами, которые не могут использовать эту валюту. Об этом заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о дедолларизации в вашингтонском Фонде Карнеги.

«Мы никогда активно не выступали против доллара. Это не является частью ни нашей экономической политики, ни нашей политики в целом или стратегии», — сказал министр.

Признав существование в Индии обеспокоенности по поводу доллара, Джайшанкар назвал ее естественной. «У нас часто есть торговые партнеры, у которых нет долларов. Поэтому нам нужно думать, отказаться ли от сделок с ними или найти какое-то решение, которое работает иначе», — указал он. «У нас нет злого умысла по отношению к доллару в бизнесе. Мы просто пытаемся делать свой бизнес», — отметил он.

«У нас есть некоторые торговые партнеры, с которыми торговля в долларах становится сложной из-за вашей политики. Нам приходится искать обходные пути», — констатировал в Вашингтоне глава МИД Индии.