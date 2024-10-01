Дели ничего не имеет против доллара в бизнесе, но часто у партнеров долларов нет… - МИД Индии
21:40 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия не выступает против доллара в бизнесе, но из-за политики США вынуждена искать обходные пути для торговли с партнерами, которые не могут использовать эту валюту. Об этом заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о дедолларизации в вашингтонском Фонде Карнеги.
«Мы никогда активно не выступали против доллара. Это не является частью ни нашей экономической политики, ни нашей политики в целом или стратегии», — сказал министр.
Признав существование в Индии обеспокоенности по поводу доллара, Джайшанкар назвал ее естественной. «У нас часто есть торговые партнеры, у которых нет долларов. Поэтому нам нужно думать, отказаться ли от сделок с ними или найти какое-то решение, которое работает иначе», — указал он. «У нас нет злого умысла по отношению к доллару в бизнесе. Мы просто пытаемся делать свой бизнес», — отметил он.
«У нас есть некоторые торговые партнеры, с которыми торговля в долларах становится сложной из-за вашей политики. Нам приходится искать обходные пути», — констатировал в Вашингтоне глава МИД Индии.
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