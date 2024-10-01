В ответ на атаку Ирана, Израиль обещает выбрать время, когда «взыскать цену»

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные «выберут время» для ответа на массированную ракетную атаку со стороны Ирана, их наступательный потенциал принесет сюрпризы. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля по итогам оперативного совещания, созванного по завершении иранского обстрела.

«Мы выберем, когда взыскать цену [с Ирана], и продемонстрируем наши точные и удивительные наступательные возможности, следуя указаниям политического руководства», — заявил военачальник, слова которого распространила армейская пресс-служба.