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Израиль ответит на удары Ирана в течение «нескольких дней» — Axios

09:05 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские власти ответят на массированный ракетный удар, нанесенный Ираном, в течение «нескольких дней». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

По их информации, накануне кабинет министров на заседании принял решение, что ответ будет, но не определил, какой именно.

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