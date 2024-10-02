Лидеры фракций Госдумы до конца года пересядут на «Аурус» — Володин
12:20 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители фракций Госдумы до конца 2024 года начнут пользоваться автомобилями «Аурус». Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«До конца года руководители фракций Государственной думы и вице-спикеры пересядут на „Аурус“: поступит семь машин», — отметил Володин. По его словам, пять машин будут предоставлены лидерам фракций, еще две — вице-спикерам палаты парламента. «[Первые вице-спикеры Госдумы Александр] Жуков и [Иван] Мельников уже пересели», — добавил Володин.
Кроме того, по его словам, 17 председателей комитетов палаты парламента будут пользоваться автомобилями «Lada Aura». По данным Управления делами президента, такие автомобили поступят в распоряжение Госдумы до конца года.
Как ранее отмечал Володин, замена автопарка депутатов Госдумы на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия используемых сейчас иномарок из строя. Так, депутаты будут обеспечиваться автомобилями марок «Москвич», «Лада», «Аурус». Как указывали в пресс-службе Госдумы, сам Володин пользуется «Аурусом», а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3».
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