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В ЕС есть страны, готовые предоставить вседозволенность Израилю в его атаках — Боррель

13:05 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об отсутствии в сообществе единства по ближневосточному конфликту и наличии стран, которые готовы мириться со вседозволенностью Израиля в его наступательных действиях.

Как считает Боррель, в Евросоюзе отсутствует единая позиция по ситуации на Ближнем Востоке. «Есть страны, которые по понятным историческим причинам готовы предоставить Израилю не только оружие, но и вседозволенность в его оборонительных или наступательных действиях», — отметил он в интервью испанской телекомпании TVE.

«Правительство [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху не прислушалось ни к одному голосу, — сказал дипломат. — Просьба международного сообщества о том, чтобы не было вторжения в Ливан, не была услышана, как не была услышана просьба не входить в города Газы».

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