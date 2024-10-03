В ЕС есть страны, готовые предоставить вседозволенность Израилю в его атаках — Боррель
13:05 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об отсутствии в сообществе единства по ближневосточному конфликту и наличии стран, которые готовы мириться со вседозволенностью Израиля в его наступательных действиях.
Как считает Боррель, в Евросоюзе отсутствует единая позиция по ситуации на Ближнем Востоке. «Есть страны, которые по понятным историческим причинам готовы предоставить Израилю не только оружие, но и вседозволенность в его оборонительных или наступательных действиях», — отметил он в интервью испанской телекомпании TVE.
«Правительство [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху не прислушалось ни к одному голосу, — сказал дипломат. — Просьба международного сообщества о том, чтобы не было вторжения в Ливан, не была услышана, как не была услышана просьба не входить в города Газы».
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