Ливан не исключает никаких методов в борьбе с Израилем — посол в РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ливан будет прибегать ко всем необходимым средствам защиты своего суверенитета, не исключает никаких методов в борьбе с Израилем. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

«Ливан будет прибегать ко всем необходимым средствам для защиты своего народа, территориальной целостности и суверенитета», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли Ливан не намерен прибегать к политическим убийствам в качестве метода достижения своих целей в сфере безопасности.