Иск против экс-генсека НАТО Столтенберга может привести его к пожизненному заключению - адвокат
18:30 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, которые стали одной из причин конфликта на Украине, по бельгийским законам, могут заслуживать пожизненного заключения. Такое мнение высказал на пресс-конференции в Брюсселе бельгийский адвокат Филипп Ванлангендонк, представляющий французского исследователя и публициста Патрика Пазена, подавшего иск против экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга за роль последнего в развязывании конфликта на Украине, который поставил под угрозу безопасность всех государств НАТО и их граждан. Иск в суд Брюсселя против Столтенберга был подан 27 сентября.
«Мы говорим об очень серьезных обвинениях. Бельгийский закон предусматривает за них возможность пожизненного заключения, поскольку в Бельгии не существует смертной казни», — заявил он. Адвокат также подчеркнул, что к данному расследованию могут подключиться любые лица или организации, которых затронул конфликт на Украине.
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