США потратят $1,2 млрд на пополнение арсеналов после атак Ирана и хуситов — Bloomberg

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около $1,2 млрд потребуется Пентагону, чтобы обслуживать военные корабли, развернутые для операций в Красном море, и пополнить запасы ракет, которые использовались для отражения атак Ирана и мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетную документацию.

Как отмечается, $300 млн уйдут на «незапланированное техническое обслуживание десантного корабля ВМС США USS Bataan и кораблей авианосной ударной группы Eisenhower, которые проводили операции в Красном море». Кроме того, американское оборонное ведомство запрашивает $276 млн на приобретение дополнительных баллистических ракет SM-6 и $57,3 млн для покупки крылатых ракет Tomahawk.