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НОВОСТИ

Решение об исключении «Талибана» из списка террористов принято на высшем уровне — Кабулов

13:20 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принципиальное решение об исключении радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) из списка террористических организаций принято на высшем уровне, но еще требуется соблюсти необходимые правовые процедуры. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«МИД совместно с ФСБ и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения „Талибан“ из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято. Но все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля», — сказал он по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану.

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