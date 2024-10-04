Решение об исключении «Талибана» из списка террористов принято на высшем уровне — Кабулов
13:20 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принципиальное решение об исключении радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) из списка террористических организаций принято на высшем уровне, но еще требуется соблюсти необходимые правовые процедуры. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
«МИД совместно с ФСБ и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения „Талибан“ из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято. Но все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля», — сказал он по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану.
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