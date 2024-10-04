Боррель заявил, что Нетаньяху стремится к конфликту

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к конфликту с позиции силы.

«Уже много лет назад как Нетаньяху указал на Иран как на большую опасность для Израиля, и не только для Израиля, а для западного мира», — отметил дипломат в интервью испанской радиостанции Onda Cero. По его мнению, «очевидно, что Нетаньяху <…> уже давно ищет конфликт или считает, что конфликт неизбежен, и хочет начать его с позиции силы». При этом Боррель отметил, что все обеспокоены тем, какой по интенсивности будет реакция Израиля на атаку Ирана.

Глава дипломатии ЕС считает, что западный мир не готов предпринимать конкретных шагов в отношении Израиля, чтобы принудить его остановить атаки. «В настоящий момент США и некоторые европейские страны не готовы принимать абсолютно никаких мер», — добавил он.