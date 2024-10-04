ВСУ потеряли за неделю на всех направлениях СВО свыше 16,6 тыс. человек — МО

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев потерял на всех направлениях специальной военной операции за неделю свыше 16,6 тыс. военнослужащих. Это следует из данных сводки Минобороны России.

Так, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Север» составили свыше 3 050 военных, «Запад» — свыше 2 880, «Юг» — до 5 110, «Центр» — до 4 210, «Восток» — до 890, «Днепр» — до 510. Таким образом, ВСУ потеряли порядка 16 650 военных.