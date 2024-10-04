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ВСУ потеряли более 20 тыс. военных за все время боевых действий в Курской области

15:00 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боевых действий на курском направлении составили 20 200 военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 200 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин», — указали в ведомстве.

За прошедшие сутки, отметили в Минобороны, ВСУ потеряли более 350 военнослужащих в Курской области.

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