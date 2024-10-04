ВСУ потеряли более 20 тыс. военных за все время боевых действий в Курской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боевых действий на курском направлении составили 20 200 военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 200 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин», — указали в ведомстве.

За прошедшие сутки, отметили в Минобороны, ВСУ потеряли более 350 военнослужащих в Курской области.