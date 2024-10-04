0
0
121
НОВОСТИ

Росгвардия сбила украинский БПЛА самолетного типа рядом с Запорожской АЭС

16:32 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия пресекла попытку теракта, сбив украинский БПЛА самолетного типа рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте — Запорожской АЭС. В результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлете к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При ударе об землю беспилотник раскололся на несколько частей, но при этом не сдетонировал», — говорится у сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 04.10.2024
Литва первой в ЕС объявила иранский КСИР террористической организацией
0
63
17:00 04.10.2024
В Польше до конца года начнут установку оборонительных укреплений на восточных границах
0
92
16:30 04.10.2024
Актриса Аглая Шиловская посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
132
16:12 04.10.2024
Иран ударит по энергетическим объектам Израиля, если тот «допустит ошибку» — КСИР
0
184
16:00 04.10.2024
В Испании разбился истребитель F-18, пилот погиб
0
188
15:32 04.10.2024
Если поляки «попытаются оттяпать» запад Украины, Минск поддержит украинцев — Лукашенко
0
239
15:12 04.10.2024
Цена нефти Brent на бирже ICE достигала $79 за баррель
0
209
15:00 04.10.2024
ВСУ потеряли более 20 тыс. военных за все время боевых действий в Курской области
0
268
14:32 04.10.2024
Почти каждый второй получатель гражданского пособия в ФРГ не имеет немецкого паспорта
0
293
14:12 04.10.2024
Израиль продолжит операцию до уничтожения военных целей «Хезболлах» — глава Минобороны
0
314

Возврат к списку