Росгвардия сбила украинский БПЛА самолетного типа рядом с Запорожской АЭС
16:32 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росгвардия пресекла попытку теракта, сбив украинский БПЛА самолетного типа рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте — Запорожской АЭС. В результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлете к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При ударе об землю беспилотник раскололся на несколько частей, но при этом не сдетонировал», — говорится у сообщении.
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