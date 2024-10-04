Актриса Аглая Шиловская посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве

16:30

Московский Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетила актриса театра и кино Аглая Шиловская. Она пообщалась с сотрудниками центра и его посетителями – военнослужащими и потенциальными контрактниками. «Это мой первый визит сюда, мне показали, как здесь все устроено. Очень все грамотно, четко, никаких вопросов не должно вызывать у человека – везде все помечено: куда идти, где какой кабинет. Мне все очень понравилось», – сообщила актриса.

Шиловская исполнила для посетителей пункта несколько музыкальных композиций и пожелала всем военнослужащим вернуться домой живыми и здоровыми.

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Он действует по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Граждан принимают с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на визит в пункт отбора ведется на портале mos.ru. Консультацию по поводу службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей в Москве предоставляют сотрудники горячей линии по номеру 117. Также на вопросы по этой теме отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.