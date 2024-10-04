Залужный, будучи главкомом ВСУ, получил ранение на фронте — генерал в отставке
17:40 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Валерий Залужный в прошлом году получил ранение на фронте, когда занимал пост главкома Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, соответствующее видео опубликовало издание «Страна».
На видеозаписи Кривонос утверждает, что обстрел командного пункта был сразу после звонка из офиса президента Залужному и главком чудом не погиб.
«Залужный снял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», — сообщил Кривонос.
По его словам, главкома спасло только то, что помещение было хорошо укреплено.
В мае 2023 года в СМИ появлялась информация о ранении Залужного, однако официально украинские власти ее не комментировали.
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