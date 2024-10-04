Залужный, будучи главкомом ВСУ, получил ранение на фронте — генерал в отставке

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валерий Залужный в прошлом году получил ранение на фронте, когда занимал пост главкома Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, соответствующее видео опубликовало издание «Страна».

На видеозаписи Кривонос утверждает, что обстрел командного пункта был сразу после звонка из офиса президента Залужному и главком чудом не погиб.

«Залужный снял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», — сообщил Кривонос.

По его словам, главкома спасло только то, что помещение было хорошо укреплено.

В мае 2023 года в СМИ появлялась информация о ранении Залужного, однако официально украинские власти ее не комментировали.