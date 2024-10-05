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Спикер парламента Турции считает, что США движутся к пересмотру позиции по Украине

12:45 05.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны должны усвоить, что без России проведение любых мирных переговоров по Украине невозможно. Об этом заявил в эфире телеканала CNN Turk спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, ранее посетивший Россию.

«Надо сказать открыто, что США считают, что продолжение войны на Украине позволяет им блокировать Россию и консолидировать Евросоюз. ЕС сам по себе не может выработать единую политическую позицию, да и действовать с силовых позиций тоже не способен. Так что базовый принцип для того, чтобы в кратчайшие сроки начать мирные переговоры между Россией и Украиной, — это пересмотр США своей позиции. И еще необходимо усвоить, особенно Европе, что без участия России никаких мирных переговоров не будет. Это невозможно, потому что переговоры должны вестись между сторонами конфликта», — отметил Куртулмуш. Он добавил, что, по его наблюдениям, «США движутся в этом направлении», то есть к пересмотру позиции.

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