Посол РФ Анатолий Антонов завершил работу в США и возвращается в Москву

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анатолий Антонов завершил командировку в качестве посла России в США и в ближайшие часы возвращается в Москву. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в Вашингтоне.

«Сегодня в 15:00 (по местному времени, 22:00 мск — прим. ТАСС) самолет [с Анатолием Антоновым на борту] вылетает», — заявили в дипломатическом представительстве.