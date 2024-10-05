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Посол РФ Анатолий Антонов завершил работу в США и возвращается в Москву

20:15 05.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анатолий Антонов завершил командировку в качестве посла России в США и в ближайшие часы возвращается в Москву. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в Вашингтоне.

«Сегодня в 15:00 (по местному времени, 22:00 мск — прим. ТАСС) самолет [с Анатолием Антоновым на борту] вылетает», — заявили в дипломатическом представительстве.

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