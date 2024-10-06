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Референдум о строительстве АЭС в Казахстане можно считать состоявшимся - ЦИК

12:58 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка граждан на референдум о строительстве атомной электростанции в Казахстане превысила 50%, в таком случае по закону он признается состоявшимся. Об этом сообщила на брифинге член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина.

«В общем по стране на 14:00 (12:00 мск — прим. ТАСС) получили бюллетени 6 339 425 граждан, что составляет 51,77% от числа, включенных в списки голосования. Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 31 конституционного закона Республики Казахстан „О республиканском референдуме“ референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме», — сказала она.

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