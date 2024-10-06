Референдум о строительстве АЭС в Казахстане можно считать состоявшимся - ЦИК
12:58 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Явка граждан на референдум о строительстве атомной электростанции в Казахстане превысила 50%, в таком случае по закону он признается состоявшимся. Об этом сообщила на брифинге член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина.
«В общем по стране на 14:00 (12:00 мск — прим. ТАСС) получили бюллетени 6 339 425 граждан, что составляет 51,77% от числа, включенных в списки голосования. Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 31 конституционного закона Республики Казахстан „О республиканском референдуме“ референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме», — сказала она.
НОВОСТИ
- 11:30 06.10.2024
- В 2017-м г. Трамп спрашивал у Путина о его отношении к поставкам оружия Украине - NYT
- 09:35 06.10.2024
- В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС
- 09:20 06.10.2024
- Си Цзиньпин: Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие
- 09:00 06.10.2024
- МИД Армении: С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнерства с НАТО
- 20:15 05.10.2024
- Посол РФ Анатолий Антонов завершил работу в США и возвращается в Москву
- 19:19 05.10.2024
- В Волынской области Украины решили перепроверить все решения медкомиссий по мобилизации
- 17:00 05.10.2024
- Польша начнет строить «Восточный щит» на границах с РФ и Белоруссией уже в этом году
- 16:15 05.10.2024
- Запад уже более года обсуждает «западногерманскую» модель решения кризиса на Украине
- 14:15 05.10.2024
- Израиль уничтожил вероятного преемника Насруллы на посту генсека «Хезболлах» - СМИ
- 13:45 05.10.2024
- Власти Франции планируют дополнительно собрать налогов на 24 млрд евро - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать