Референдум о строительстве АЭС в Казахстане можно считать состоявшимся - ЦИК

12:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка граждан на референдум о строительстве атомной электростанции в Казахстане превысила 50%, в таком случае по закону он признается состоявшимся. Об этом сообщила на брифинге член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина.

«В общем по стране на 14:00 (12:00 мск — прим. ТАСС) получили бюллетени 6 339 425 граждан, что составляет 51,77% от числа, включенных в списки голосования. Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 31 конституционного закона Республики Казахстан „О республиканском референдуме“ референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме», — сказала она.