15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны хотят продолжения конфликта на Украине, чтобы ослабить Россию. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого привел словацкий новостной портал Pravda.

«Запад желает войны на Украине», — сказал он. Глава правительства считает, что конфликт при поддержке Запада продолжается с целью «поставить русских на колени».