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НОВОСТИ

Премьер Словакии: Запад желает войны на Украине

15:35 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны хотят продолжения конфликта на Украине, чтобы ослабить Россию. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого привел словацкий новостной портал Pravda.

«Запад желает войны на Украине», — сказал он. Глава правительства считает, что конфликт при поддержке Запада продолжается с целью «поставить русских на колени».

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