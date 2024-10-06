Премьер Словакии: Запад желает войны на Украине
15:35 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны хотят продолжения конфликта на Украине, чтобы ослабить Россию. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого привел словацкий новостной портал Pravda.
«Запад желает войны на Украине», — сказал он. Глава правительства считает, что конфликт при поддержке Запада продолжается с целью «поставить русских на колени».
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