За ночь средствами ПВО уничтожен 21 беспилотник, в том числе 12 над Крымом — МО РФ
09:00 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией страны в течение прошедшей ночи, 12 из них были сбиты над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. 12 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 6 БПЛА уничтожены над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей», — сказали в Минобороны.
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