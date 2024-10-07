За ночь средствами ПВО уничтожен 21 беспилотник, в том числе 12 над Крымом — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией страны в течение прошедшей ночи, 12 из них были сбиты над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. 12 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 6 БПЛА уничтожены над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей», — сказали в Минобороны.