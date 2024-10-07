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НОВОСТИ

Порядка 300 человек эвакуируют из Феодосии после пожара на нефтебазе

12:20 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация порядка 300 человек из Феодосии проходит после пожара на нефтебазе, людей направляют в пункты временного размещения (ПВР). Об этом ТАСС сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

«Эвакуируют порядка 300 человек. Часть людей уже разместилась в ПВР», — сообщил он.

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