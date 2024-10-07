Опубликованный в СМИ «немецкий сценарии» ситуации на Украине не реалистичен — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многочисленные сообщения в СМИ о возможном «немецком сценарии» урегулирования ситуации на Украине не имеют какой-либо реалистичной основы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ сообщалось, что украинские и западные чиновники рассматривают так называемый немецкий сценарий урегулирования ситуации на Украине, предусматривающий разделение страны на две части, одна из которых сможет стать членом НАТО и контролироваться Западом.

«Много сейчас идет публикаций на тот счет, много схоластики разной, рассуждений и так далее, но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы», — сказал представитель Кремля.