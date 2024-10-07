Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие микроРНК, регулирующих действие гена

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2024 года присуждена ученым Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК, регулирующих действие гена. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Ученые стали лауреатами премии за «открытие молекул микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена», говорится в мотивировочной части решения комитета.