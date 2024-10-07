Спецслужбы НАТО перебрасывают боевиков с Ближнего Востока в зону СВО — Нарышкин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы стран НАТО перебрасывают боевиков с территории Ближнего Востока в зону СВО для участия в конфликте на стороне Киева. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«По достоверной информации, спецслужбы стран НАТО осуществляют переброску боевиков с территории стран Ближнего Востока в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — указал он, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. «Американская военная база Эт-Танф на границе Сирии, Иордании и Ирака давно превратилась в своего рода террористический хаб, где могут одновременно проходить „переподготовку“ порядка 500 лояльных Вашингтону игиловцев (ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической организации „Исламское государство“, ИГ) и других джихадистов», — добавил он.