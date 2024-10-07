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ХАМАС пригрозило, что оставшиеся у них заложники могут погибнуть или исчезнуть

19:20 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — пригрозило, что удерживаемые в секторе Газа израильские заложники могут погибнуть или пропасть без вести. С таким заявлением выступил официальный представитель группировки Абу Убайда в годовщину нападения сторонников ХАМАС на Израиль.

«То, что произошло с шестью заложниками в Рафахе (имеется в виду убийство шести заложников, тела которых были 31 августа обнаружены израильскими военными в подземном тоннеле в районе города Рафах на юге Газы — прим. ТАСС), может случиться и с другими, если [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и его правительство продолжат упорствовать. <…> Возможно, у нас появится еще 100 Ронов Арадов (израильский летчик, пропал без вести 36 лет назад — прим. ТАСС)», — сказал Абу Убайда. Его выступление опубликовано в официальном телеграм-канале группировки.

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