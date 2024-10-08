0
0
141
НОВОСТИ

Силы ПВО уничтожили за ночь 16 украинских беспилотников над регионами России

09:00 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. 14 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и 2 — над акваторией Черного моря», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 08.10.2024
Группа альпинистов из РФ погибла в Непале — альпинистское сообщество
0
18
09:32 08.10.2024
Обрушение породы произошло на шахте в Якутии, один человек погиб
0
81
09:20 08.10.2024
Иранские военные опровергли сообщения о взрывах в районе ядерных объектов
0
104
09:05 08.10.2024
Харрис не ответила, поддержит ли она вступление Украины в НАТО при победе на выборах
0
146
22:40 07.10.2024
Финансовая помощь Запада Киеву за 9 месяцев составила 60% годовой потребности
0
545
22:00 07.10.2024
Военное крыло ХАМАС пообещало продолжить «борьбу на истощение» с Израилем
0
579
21:20 07.10.2024
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $80 за баррель
0
570
20:40 07.10.2024
Кадыров разочарован ужесточением миграционной политики в России
0
702
20:00 07.10.2024
Молдавия сократила число избирательных участков в РФ к президентским выборам до двух
0
653
19:20 07.10.2024
ХАМАС пригрозило, что оставшиеся у них заложники могут погибнуть или исчезнуть
0
650

Возврат к списку