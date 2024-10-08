Силы ПВО уничтожили за ночь 16 украинских беспилотников над регионами России
09:00 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. 14 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и 2 — над акваторией Черного моря», — сообщили там.
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