Силы ПВО уничтожили за ночь 16 украинских беспилотников над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. 14 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и 2 — над акваторией Черного моря», — сообщили там.