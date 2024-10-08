Харрис не ответила, поддержит ли она вступление Украины в НАТО при победе на выборах

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис не ответила однозначно на вопрос о том, поддержит ли она вступление Украины в НАТО при победе на выборах.

«Это все те вопросы, которые мы будем решать, когда и если до этого дойдет», — сказала она в интервью телеканалу CBS на вопрос журналиста о том, будет ли она поддерживать вступление Украины в НАТО в случае победы на выборах. Харрис отметила, что прямо сейчас США поддерживают «способность Украины защищаться».