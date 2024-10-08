0
0
0
НОВОСТИ

Китай введет пошлины на бренди из Евросоюза в ответ на протекционизм ЕС

11:32 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай с 11 октября вводит антидемпинговые меры в отношении бренди из стран Евросоюза в ответ на введения ЕС тарифов на электромобили из КНР. По данным Министерства коммерции КНР, европейские поставщики должны будут доплачивать «гарантийную сумму» — де-факто пошлину — в размере 30,6-39% для реализации алкогольной продукции на рынке Китая.

Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении бренди из ЕС в январе 2024 года. В конце августа власти КНР пришли к выводу, что европейский алкоголь продавался в Китае по заниженным ценам. Это «грозило существенным ущербом» китайским производителям бренди, заявило министерство.

Страны Евросоюза 4 октября поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о введении импортных пошлин на китайские электромобили

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 08.10.2024
Израиль начал ограниченные операции против «Хезболлах» на юго-западе Ливана — ЦАХАЛ
0
47
11:05 08.10.2024
Страны ЕС настаивают на ужесточении мер борьбы с нелегальной миграцией — FT
0
83
11:00 08.10.2024
Курс юаня на Мосбирже перешел к росту до 13,537 руб.
0
83
10:32 08.10.2024
СК Белоруссии обвинил 45 человек в заговоре с целью захвата власти и экстремизме
0
137
10:20 08.10.2024
1 047 человек эвакуированы в ПВР в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
0
175
10:05 08.10.2024
Единство славян и тюрков легло в основу становления государственности РФ — Нарышкин
0
166
10:00 08.10.2024
Группа альпинистов из РФ погибла в Непале — альпинистское сообщество
0
218
09:32 08.10.2024
Обрушение породы произошло на шахте в Якутии, один человек погиб
0
214
09:20 08.10.2024
Иранские военные опровергли сообщения о взрывах в районе ядерных объектов
0
209
09:05 08.10.2024
Харрис не ответила, поддержит ли она вступление Украины в НАТО при победе на выборах
0
252

Возврат к списку