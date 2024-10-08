Китай введет пошлины на бренди из Евросоюза в ответ на протекционизм ЕС
11:32 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай с 11 октября вводит антидемпинговые меры в отношении бренди из стран Евросоюза в ответ на введения ЕС тарифов на электромобили из КНР. По данным Министерства коммерции КНР, европейские поставщики должны будут доплачивать «гарантийную сумму» — де-факто пошлину — в размере 30,6-39% для реализации алкогольной продукции на рынке Китая.
Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении бренди из ЕС в январе 2024 года. В конце августа власти КНР пришли к выводу, что европейский алкоголь продавался в Китае по заниженным ценам. Это «грозило существенным ущербом» китайским производителям бренди, заявило министерство.
Страны Евросоюза 4 октября поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о введении импортных пошлин на китайские электромобили
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