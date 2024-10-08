Алиев прибыл в Кремль, где пройдут его двусторонние переговоры Путиным

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него пройдут двусторонние переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.