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НОВОСТИ

Алиев прибыл в Кремль, где пройдут его двусторонние переговоры Путиным

12:20 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него пройдут двусторонние переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.

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