13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка «Восток» Вооруженных сил РФ освободила населенный пункт Золотая Нива в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что за прошедшие сутки Восточная группировка нанесла поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины и 117-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Новополь и Зеленое Поле.