Орбан заявил, что Украина не может победить на поле боя

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не может одержать победу над Россией на поле боя. Об этом сообщило агентство Reuters.

Венгерский премьер также указал на необходимость прекращения огня, чтобы спасти человеческие жизни.