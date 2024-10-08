Израиль ликвидировал уже двух преемников лидера «Хезболлах», утверждает Нетаньяху

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные ликвидировали в Ливане уже двух преемников убитого ранее генерального секретаря шиитской организации «Хезболлах» Хасана Насруллы. С таким утверждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к ливанскому народу. Текст распространила канцелярия главы правительства.

«Мы ослабили возможности „Хезболлах“, уничтожили тысячи террористов, включая самого Насруллу, его преемника и преемника преемника. Сегодня „Хезболлах“ слабее, чем была в течение многих лет», — сказал он.