Израиль ликвидировал уже двух преемников лидера «Хезболлах», утверждает Нетаньяху
22:00 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные ликвидировали в Ливане уже двух преемников убитого ранее генерального секретаря шиитской организации «Хезболлах» Хасана Насруллы. С таким утверждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к ливанскому народу. Текст распространила канцелярия главы правительства.
«Мы ослабили возможности „Хезболлах“, уничтожили тысячи террористов, включая самого Насруллу, его преемника и преемника преемника. Сегодня „Хезболлах“ слабее, чем была в течение многих лет», — сказал он.
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