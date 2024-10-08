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Байден считает, что Обама недооценил Путина и «облажался в 2014 году», утверждает Вудворд

22:40 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Барак Обама не воспринимал всерьез российского лидера Владимира Путина, что в итоге привело к воссоединению Крыма с Россией и началу специальной военной операции на Украине. Об этом говорится на страницах новой книги ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, поступающей в продажу в США 15 октября. Выдержки из нее опубликовала опубликовала телекомпания CNN.

Как утверждает журналист, перед началом специальной военной операции на Украине президент США Джо Байден пожаловался, что Обама «облажался в 2014 году» и «не предпринял шагов, которые бы остановили Путина в 2014 году». «Они облажались в 2014 году. Вот почему мы здесь, мы все испортили. Барак никогда не воспринимал Путина всерьез», — приводит Вудворд слова, якобы сказанные Байденом.

Согласно утверждениям Вудворда, Байден также сказал, что США при Обаме якобы «дали Путину лицензию на продолжение [конфликта на Украине]», а он в свою очередь «отзывает его <…> лицензию».

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