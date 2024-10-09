Песков опроверг информацию о том, что Путин 7 раз созванивался с Трампом с 2021 г.
10:20 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава российского государства Владимир Путин говорил по телефону с Дональдом Трампом 7 раз после ухода последнего с поста президента США в январе 2021 года.
«Нет, это не так», — сказал представитель Кремля РБК.
Таким образом Песков прокомментировал утверждения, содержащиеся в новой книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, поступающей в продажу в США 15 октября.
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