Власти Турции заблокировали доступ к Discord

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции заблокировали доступ к мессенджеру Discord на основании наличия контента, нарушающего закон. Об этом заявил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

«По запросу Генпрокуратуры Анкары Первый уголовный суд Анкары постановил запретить социальную сеть Discord в соответствии с положениями статьи закона о регулировании публикаций, сделанных в сети Интернет и борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью этих публикаций. Ввиду достаточных подозрений в фактах совершения преступлений было принято решение удалить весь контент из эфира и заблокировать доступ к URL-адресам из Турции. Мы полны решимости защитить нашу молодежь и детей, залог нашего будущего, от вредных, криминальных публикаций в социальных сетях и Интернете», — заявил министр на своей странице в соцсети X

Ранее Роскомнадзор заблокировал платформу Discord на территории России за нарушение требований законодательства.