Иран во время ракетного удара осуществил кибератаку на ПВО Израиля — советник главы КСИР
12:32 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран в ходе ракетного удара по Израилю осуществил кибератаку на израильские системы противовоздушной обороны (ПВО), что позволило Тегерану поразить назначенные цели. Об этом заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Эбрахим Джабари.
«Одновременно с атакой мы провели кибероперацию и [использовали средства] радиоэлектронной борьбы против систем [противовоздушной] обороны израильских преступников, благодаря этому наши ракеты обошли [ПВО] и поразили намеченные цели», — приводит слова генерала пресс-служба иранского Минобороны.
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