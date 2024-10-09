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НОВОСТИ

В КСИР подтвердили уничтожение «значительного числа» израильских F-35 иранскими ракетами

13:00 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Эбрахим Джабари подтвердил информацию о поражении иранскими ракетами израильских самолетов F-35 в ходе удара по Израилю.

«В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников, что уничтожило значительное количество этих истребителей, это была лишь малая часть оборонных возможностей вооруженных сил нашей страны», — приводит слова генерала пресс-служба иранского Минобороны.

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