Польша в ходе председательства в ЕС будет бороться за ужесточение миграционной политики
13:32 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша во время своего председательства в Евросоюзе в первой половине 2025 года сконцентрируется на пересмотре миграционной политики сообщества. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск в начале польско-чешских межправительственных консультаций в Праге.
«В ходе польского председательства [в ЕС], которое уже приближается, я буду концентрироваться по большей части на вопросах миграции, нелегальной миграции», — сказал Туск, трансляция его выступления велась телеканалом TVP Info. «Правительства Польши и Чехии, безусловно, будут вместе работать над изменением, глубоким изменением некоторых традиционных европейских стратегий по нелегальной миграции», — добавил премьер.
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