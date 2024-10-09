В Эстонии скроют надпись на монументе о советских воинах-освободителях
14:32 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Департамент охраны памятников старины Эстонии разрешил закрыть часть монумента защитникам острова Сааремаа с надписью, посвященной советским воинам-освободителям. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.
По его сведениям, местные власти считают, что обелиск с таким текстом «символизирует пропаганду». Скрыть надпись, как утверждается, планируется до конца текущего года.
Памятник, представляющий собой 21-метровый обелиск в форме меча, расположен в поселке Техумарди на территории бывшего кладбища, где ранее были захоронены красноармейцы из состава 249-й Эстонской стрелковой пехотной дивизии, павшие при освобождении Сааремаа от немецко-фашистских захватчиков. Власти Эстонии, несмотря на протесты российского МИД, приняли решение перезахоронить останки советских воинов и демонтировать плиты с именами 190 погибших. По информации ERR, на месте бывшего кладбища теперь разбит газон. В июле текущего года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения могил воинов Красной армии в Эстонии.
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