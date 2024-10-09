Потери ВСУ на курском направлении с начала боев превысили 21 350 военных

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли около 100 военных, потери за все время боев превысили 21 350 человек, сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сообщили там, уточнив, что за последние сутки ВСУ потеряли около 100 военных.