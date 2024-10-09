Система укреплений на востоке Польши будет завершена через четыре года — Минобороны
15:12 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейская система укреплений «Восточный щит» на границах с РФ и Белоруссией будет готова через четыре года. Об этом заявил в интервью порталу WirtualnaPolska замминистра национальной обороны Цезарий Томчик.
«Это будет комплексная оборонная инфраструктура на восточном фланге НАТО, чтобы противостоять угрозам из Белоруссии и России», — утверждал он. Томчик добавил, что реализация проекта «продлится около четырех лет».
Общая стоимость работ составит от 10 млрд до 12 млрд злотых (от $2,5 млрд до $3 млрд), причем 2 млрд злотых (около $500 тыс.) будут потрачены в течение первых 14-15 месяцев строительства.
Сооружение «Восточного щита» начнется уже в этом году, подчеркнул Томчик.
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